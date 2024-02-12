Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından düzenlenen organizasyonda, Kahramanmaraş’taki iş insanları ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nda yer alan etkinlikte ilk olarak sözü alan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubat Depremi ardından yaşanan gelişmeler ve ekonomik göstergeler hakkında bir sunum yaptı.

Ardından söz alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KMTSO Başkanı Buluntu’yu sunduğu veriler ve çalışmalara ilişkin tebrik ederek, 6 Şubat sonrasının kolay bir süreç olmadığını, bu süreçte büyük bir seferberlik sergilendiğini söyledi.

Bugün Kabristanlığa yaptığı ziyarette genç yaşta deprem nedeniyle hayatını kaybedenleri gördüğünü söyleyen Tatar, Kıbrıs’ta da Şampiyon Melekler başta olmak olmak kayıplar verildiğini hatırlattı, sabır ve baş sağlığı diledi.

Tatar, sabah saatlerinde Kahramanmaraş’ın işgalden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine de katıldığını kaydederek, Kahramanmaraş ve Kıbrıs Türk halkını ortak noktada buluşturan değerlerin milli mücadele ve kahramanlık destanları olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş’ta çeşitli sektörlerde büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen Tatar, bu potansiyelin değerlendirilmesinde iş insanlarına büyük görevler düştüğüne dikkat çekti. Pandemi, savaşlar, iklim değişiklikleri gibi sıkıntıların yanında depremin de etkileriyle ticarette var olmanın zor olduğunu ancak Kahramanmaraş’ın bunu başarabildiğini ifade eden Tatar, bunun iş insanlarının inancı, vatan sevgisi, Kahramanmaraş’a olan bağlılığı ve geleceğe yürüme kararlılığı sayesinde olduğunu dile getirdi.

Tatar, şehrin tüm iş insanlarını, esnafını işçilerini, her kademede çalışanlarını kutladı.

Kıbrıs’tan Kahramanmaraş’a 2 saatte ulaşılabileceğini hatırlatan ve bu yakınlığının nasıl ekonomik değere dönüştürülebileceği konusunda çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Tatar, yapılan üretimlere karşılıklı pazarlar yaratılması yönünde kendilerine düşen görev olduğunu belirtti.

Türkiye'de çeşitli sektörlerde başarılı yatırımlar olduğuna işaret eden ve bu çalışmaların KKTC için de değerlendirilmesiyle ekonomik refaha katkı sağlanacağı inancını ifade eden Tatar, önemli olanın gönül birliği olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş’ın 6 Şubat’ın bıraktığı enkazdan çok daha güçlü şekilde çıkacağını vurguladı.