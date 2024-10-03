Tatar: “Zeytini koruyup, yeni fidanlar dikerek, gelecek nesillere aktarmalıyız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi tarafından Zeytinlik’te düzenlenen 23’üncü Zeytin Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Girne’de bulunan Zeytinlik Köyü’nün Kıbrıs’ın ürünü, zenginliği ve ekonomisi olduğunu söyledi.

Tatar, ülkede turizm ve yükseköğretim gelişmemişken, halkın zeytin ve zeytin yağından elde ettiği gelirin, ekonomide önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasının üzerinden 40 yıl geçtiğini hatırlatan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle devletin geliştiğini ve gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

Ülkedeki gelişmelerin sevindirici olduğunu ancak doğanın da korunması gerektiğini ifade eden Tatar, “Zeytin ve zeytin ürünleri geçmişten gelen Adanın doğasıyla özdeşleşen bir zenginliğimizdir. Bu zenginlikleri, korumak ve geleceğe taşımak lazım. Yeşil alanlara sahip çıkıp, koruyarak, yeni yeşil alanlar yaratıp ve zeytin fidanları dikerek, gelecek nesillere aktarmalıyız” diye konuştu.

Zeytin Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçen Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, festival nedeniyle Türkiye’den gelen misafirleri ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ın Türkiye ve yurtdışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı ve belediyelerin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti.