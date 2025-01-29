Tatar: "Vatandaşın ilk müracaat edeceği devlet makamı muhtarlık"

Yılmaz: "Muhtarlarımız, Kıbrıs Türk halkının gönül elçileri"

Üstel: "Muhtarların çalışma koşullarını iyileştirmek için adımlar atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla Muhtarlar Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine ve kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Concorde Tower’da, KKTC genelinde görev yapan muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tarar toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının önemine değinerek, toplantının muhtarlara gösterilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Muhtarların sorunlarını dinlemek ve yapılabilecekleri görüşmek üzere önemli toplantıya katıldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, görev yaptıkları süreç içerisinde muhtarların hep yanında olduklarının altını çizdi.

Muhtarlığın, demokrasinin ilk basamağı olduğuna işaret eden ve muhtarlığın seçimle kazanıldığını belirten Tatar, muhtarların KKTC’nin mücadelesinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Daha önce görev yapan ve hayatlarını kaybeden muhtarları da saygı ile anan ve Allah’tan rahmet dileyen Tatar, konuşmasında “Bizler, İngiliz sömürge döneminde bağımsızlık mücadelesi verirken, yine muhtarlarımız o dönemde tüm Kıbrıs’ta bu mücadeleyi vermiş kişilerdir.” ifadelerine yer verdi.

-"Vatandaşın ilk müracaat edeceği devlet makamının muhtarlık"

Vatandaşın ilk müracaat edeceği devlet makamının muhtarlık olduğunu ve ne zaman olursa olsun vatandaşın isteklerine cevap vermesi gerektiğini belirten Tatar, dijital dönüşümün yaşandığı bu çağda muhtarların güçlendirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Çağın değiştiğini ve e-devlet ile nüfusun daha sağlıklı bir şekilde kontrol altına alınacağını belirten Tatar, eski uygulamanın çağ dışı kaldığını ve muhalefet tarafından yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu kaydetti.

Muhtarların da bu yönetim anlayışının ve yönetim ciddiyetinin birer parçası olduğuna değinen Tatar, muhtarların halkla yaptığı konuşmalarda ülkenin gerçeklerini anlatabilmesinin önemine işaret etti.

Ülkenin gerçeklerinin vatandaşa aktarılması gerektiğini belirten Tatar, şöyle devam etti:

“Bu gerçekler, KKTC’nin bağımsız bir devlet olduğudur. Bu gerçekler, Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’da yaşananlarla KKTC’nin büyük önem kazandığıdır. Sayın Cevdet Yılmaz’ın verdiği mesaj önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti bu yeni siyasetin tam arkasındadır. Bizler artık farklı ve eski siyasetlerle buradaki yapıyı oyalamak, beyhude zaman kaybetmek ve gerçekçi olmayan hayaller peşinde koşmak durumunda değiliz. Biz, devletimize sahip çıkmak suretiyle, hepimizin sorumluluğu, bu ülkede bağımsız, özgür, ana vatan Türkiye’nin garantörlüğünde bağış ve huzur içerisinde sürdürmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verilen önem bu kadar kıymetlidir.”

Tatar konuşmasının sonunda yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi hazır olduğunda ilk olarak muhtarları davet edeceğini de ifade ederek, herkese teşekkür etti.

-Yılmaz

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, muhtarların, milletin gündelik hayatına en doğrudan dokunan ve vatandaşın derdine ilk elden çare arayan gönül elçileri olduklarına vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının kahramanlıkla örülmüş tarihinde muhtarların üstlendiği vazifelerin son derece kıymetli olduğunu ifade eden Yılmaz, muhtarların hem yerelde hem de yüreklerde güçlü bir iz bıraktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın liderliğine de değinen Yılmaz, Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının yanında her zaman yer aldığını, pandemi gibi küresel kriz dönemlerinde ve uluslararası gerginliklerin arttığı zorlu süreçlerde güçlü bir liderlik sergileyerek KKTC’nin istikrarını koruduğunu söyledi.

-"Sağlık, eğitim, altyapı ve sosyal hizmetler gibi alanlarda bir dizi projeyi hayata geçirdik"

Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC’de, sağlık, eğitim, altyapı ve sosyal hizmetler gibi alanlarda bir dizi projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, bu alanlarda yapılan yatırımlarla, KKTC'de yaşayan her bireyin geleceğe güvenle bakmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

KKTC'deki hizmet alanı bulunmayan 110 köy muhtarı için prefabrik muhtarlık binalarının temin edilmesi ve altyapı ile mefruşat ihtiyaçlarının tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekleyen Yılmaz, bu projeyle, muhtarların hizmet sunum kalitesinin artırılmasının amaçlandığını vurguladı.

Yılmaz, gönderilecek prefabrik muhtarlık binalarının tamamen yeni ve donanımlı olduğunu da kaydederek, yeni prefabrik binaların muhtarların hizmetine sunulacağını belirtti.

Sağlık alanındaki gelişmelere değinen Yılmaz, 100 yatak kapasiteli ve modern donanımlı "24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi"nin hizmete girdiğini, ayrıca Güzelyurt Hastanesi ile Pamuklu, Maraş ve Lapta Sağlık merkezlerinin yapımının sürdüğünü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin tadilatının ise en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını açıkladı.

Eğitimde de önemli adımlar atıldığını belirten Yılmaz, Kıbrıslı gençlerin geleceği için KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okulların altyapı, donanım ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıldığını söyledi. Yılmaz, yeni okul yapımları, meslek liselerinin donanımının temini, özel eğitim kurumlarının güçlendirilmesi ve yükseköğretim kurumlarına yönelik desteklerin sağlanması konusunda kaynak ayrıldığını da sözlerine ekledi.

Kıbrıs’taki su sorununa kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla “Asrın Projesi”nin başarıyla hayata geçirildiğini belirten Yılmaz, Anadolu’nun bereketli sularının Akdeniz’in derinliklerinden geçerek Kıbrıs’a ulaştırıldığını ifade etti.

Yılmaz, bu projelerin, Türkiye ve KKTC arasındaki sarsılmaz bağların ve ortak geleceği inşa etme kararlılığının en güçlü sembolü olduğunu söyledi.

“Muhtarlarımız bu kararlılığımızı yerelde hayata geçiren, halkımızla aramızdaki en sağlam köprüyü inşa eden gönül elçilerimizdir.” ifadelerine yer veren ve muhtarların görüş ve önerilerine çok önem verdiklerini dile getiren Yılmaz, “Halkımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi bilen temsilciler olarak, hayata geçirdiğimiz projelerin yerelde başarılı bir şekilde uygulanmasında sağlayacağınız katkılar son derece değerlidir. Sizlerin gayretiyle, bu kardeşlik bağını daha da güçlendireceğimize inancım tamdır. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah’a emanet olun.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel ise toplantıda yaptığı konuşmada muhtarların toplum içindeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki tarihi önemine vurgu yaptı.

Muhtarların toplumsal yapının temel taşı olduğunu vurgulayan Üstel, onların geçmişten bugüne halkın moral kaynağı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde ve bugünlere gelmesinde önemli bir rol üstlendiklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın öncülüğünde verilen mücadelenin muhtarların desteğiyle güçlendiğini dile getiren Üstel, ana vatan Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğüne kavuştuğunu ve bu süreçte muhtarların her zaman fedakarlık yaparak, halkı ile birebir ilgilendiğini söyledi.

Hükümet olarak muhtarların özlük haklarını güçlendirme konusunda önemli adımlar attıklarını hatırlatan Üstel, 2010 yılında başlatılan iyileştirmelerden bahsetti.

Hükümet olarak muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini belirten Üstel, muhtarların çalışma koşullarını iyileştirmek ve bir çalışma ofisi sağlamak için adımlar attıklarını, bu doğrultuda da devlet olarak kendilerine ofis yapımı için ihaleye çıktıkların söyledi.

Süreç içerisinde yeni ofislerin inşasına başladıklarını ancak kaynak yetersizliği nedeniyle tüm muhtarlara istedikleri gibi bir çalışma ortamı sunamadıklarını belirten Üstel, bu eksiklikleri gidermek adına ana vatan Türkiye’nin desteğiyle önemli adımlar attıklarına dikkat çekti ve şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Kıbrıs konusuna ve Kıbrıs halkına çok duyarlı davrandılar. Muhtarlarımızda da aynı duyarlılığı gösterdiler ve muhtarlarımızın ihtiyaçlarına öncelik vererek onların sorunlarını çözmek için ivedi bir şekilde tedbir aldılar. Ben buradan bir kez daha Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Cevdet Yılmaz'a halkım ve hükümetin adına yürekten teşekkür ederim.”

Üstel, 6 Şubat 2023’te Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketine de değinerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak anında harekete geçtiklerini, muhtarlar, belediye başkanları ve iş insanları ile iş birliği yaparak arama kurtarma ekiplerini Türkiye’ye gönderdiklerini belirtti.

Başbakan Üstel, Türkiye'nin depremzedeler için inşa ettiği yeni prefabrik evlerin KKTC'ye gönderilerek muhtarların kullanımına sunulmasını talep ettiklerini ifade ederek, "Sağ olsunlar, bizi hiç kırmadılar. Muhtarlarımızın daha çağdaş ve modern ortamlarda hizmet verebilmesi için bu prefabrik yapıları değerlendirmek istedik. Hükümet olarak, muhtarlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Muhtarlar Birliği ile bir araya geldik ve öncelikli bölgeleri tespit ettik. Yerel idarelerle iş birliği yaparak gerekli altyapıyı hazırladık ve prefabrik evleri muhtarlarımıza tahsis etmeye başladık." ifadelerine yer verdi.

Hükümetin yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü de belirten Üstel, muhtarların artık daha modern ve donanımlı hizmet noktalarına kavuşacağını sözlerine ekledi.

-Muhtarlar dijital sisteme dahil ediliyor

Başbakan Üstel, ülkenin dijitalleşme sürecine de değinerek, e-devlet sisteminin hızla ilerlediğini ve muhtarların da bu sisteme entegre edileceğini söyledi.

Üstel, muhtarları dijital ortama hazırladıklarını ve çalışma ofislerine bilgisayar temin ederek vatandaşların işlemlerini daha hızlı yapmalarını sağlayacak bir ortam oluşturacaklarını da dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel, nüfus verilerinin güncellenmesi ve dijital sisteme entegrasyonu konusunda da açıklamalarda bulundu.

KKTC’de en son 2011 yılında nüfus sayımı yapıldığını hatırlatan Üstel, sonraki süreçte projeksiyon verileri üzerinden değerlendirmeler yapıldığını belirtti. Ancak bu durumun zaman zaman eleştirilere neden olduğunu ifade eden Üstel, hükümet olarak bu tartışmaları ortadan kaldırmak için yeni bir adım attıklarını söyledi.

2025 yılı için hazırlanan 5 yıllık kalkınma planının güncel projeksiyon nüfus verilerine göre şekillendirildiğini vurgulayan Üstel, belediyelerle iş birliği içinde adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Bu sistemin 8 yıl önce başlatıldığını ancak tamamlanmadığını belirten Üstel, artık nüfus sayımı için insanları eve kapatmaya gerek kalmayacağını vurguladı.

Verilerin dijital ortamda toplanacağını ifade eden Üstel, “Artık tek bir düğmeyle ülkemizde kaç yabancı, kaç öğrenci olduğunu ve toplam nüfusumuzu anında görebileceğiz.” dedi.

Açıklamasını devamında, e-devlet sisteminin yaygınlaştırılmasıyla birlikte muhtarların da dijital sisteme entegre edileceğini ve muhtarlıklara bilgisayar desteği sağlayarak, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verilmesini amaçladıklarını belirten Üstel, yıl sonuna kadar adrese dayalı nüfus kayıt sistemini tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Üstel konuşmasının sonunda, toplantıya katılan tüm muhtarlara teşekkür ederek, hükümetin muhtarlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

-Darbaz

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Başbakan Ünal Üstel’e ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’e böylesi bir toplantıya katılarak verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, toplantı karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerle sona erdi.