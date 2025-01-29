Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın açıklaması yaptı.

-Tatar: “Yapıcı tutumumuzu devam ettirmekteyiz”

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, mart ayı ortalarında, İsviçre’de düzenlenecek genişletilmiş gayrı resmi toplantıya ilişkin detayların, muhtemelen bahse konu toplantının hazırlıklarını yürütmek üzere görevlendirilen BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun temaslarının ardından netleşeceğini kaydetti. DiCarlo ile 10 Şubat’ta görüşeceğini belirten Tatar, “Kesin tarihler ve yer netleştiğinde bu bilgiyi kamuoyumuzla paylaşacağız” dedi.

Yeni geçiş kapıları konusunda Haspolat’a ek olarak Akıncılar-Limya kapısının açılması önerisini sunduğunu hatırlatan Tatar, “Yapıcı tutumumuzu devam ettirmekteyiz” dedi.

KKTC’nin emin adımlarla geliştiğini ifade eden Tatar, iki devletli yeni siyasetin, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün teyidiyle bir anlaşma olabileceğinin altını çizdi. Tatar, “Bizim bu saatten sonra geri dönüşümüz olamaz” diye konuştu.

-Yılmaz: “İki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da, Türkiye olarak, KKTC’nin kalkınma yolculuğunda her zaman yanında olduklarını kaydederek, “Eğitimden sağlığa, altyapıdan tarıma kadar pek çok alanda öngörülen yenilikçi politikalar, KKTC’nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek adımlardır” dedi.

KKTC’nin kalkınma çabalarının, milli davanın bir parçası olduğunu ifade eden Yılmaz, “Kıbrıs meselesine, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil ve kalıcı bir çözümü destekliyoruz. Bu da ancak Ada’daki gerçekleri temel alarak mümkün olabilir” diye konuştu.

Bu nedenle Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu vizyonun, Kıbrıs meselesinde geçmiş başarısız tecrübelerden alınan dersler ve Ada’daki gerçeklikler üzerine inşa edildiğini söyledi.