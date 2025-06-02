Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası yarışmacıların katıldığı organizasyonların ülke tanıtımına katkı yaptığını belirtti.

Tatar, Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan NEU Event Park’ta dün gerçekleşen ödül töreninde yaptığı konuşmasına, yurtdışından gelen drift yarışçılarına “hoşgeldiniz” diyerek başladı.

Uluslararası drift yarışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adının duyurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yarışa katılan İranlı kadın yarışmacıyı da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her alanda kadın ve erkek eşitliğinin bulunduğunu belirterek, birçok alanda erkeklerle birlikte yer alan kadınların önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Yarışa katılan ve kazanan yarışçıları da tebrik eden Tatar, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.