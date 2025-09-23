Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu’nun açılış gününde yine tarihi bir konuşma yaptığını vurgulayarak, Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu’nun açılış gününde yine tarihi bir konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplumu Kıbrıs Türk halkının temel insan haklarına erişimini engelleyen izolasyonu sona erdirmeye ve devletimiz KKTC’yi tanımaya çağırmıştır. Sayın Erdoğan son üç BM konuşmasında yaptığı çağrıyı da yineleyerek uluslararası toplumu devletimiz KKTC’yle diplomatik siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Kıbrıs Adası'nda iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türkleri adanın eşit sahibidir ve azınlık olmayı kabul etmeyecektir’ demiştir.

Kıbrıs meselesinin çözüm, daha önce defalarca denenmiş ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüketilmiş 'federasyon modeli' üzerine bina edilemez vurgusunu tüm dünya devletlerinin mevcudiyetinde vurgulamıştır.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan projelerin başarılı olamayacağını özellikle altını çizmiştir.”

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bizden hiçbir zaman esirgemediği desteğinden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının güvenli geleceğinin teminatının Anavatan Türkiye olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının bu paha biçilmez değerin öneminin farkında olduğunu söyledi.

Durum böyleyken federasyon ezberini tekrardan dayatacağını iddia edenlere halkın asla prim vermeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs konusunun çözümüne dair çabalarda oy uğruna Anavatan Türkiye ile istişareyle devam edeceğini tekrarlayıp duran Cumhuriyetçi Türk Partisi adayının Sayın Erdoğan’ın bu konuşmasının ardından gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmiştir. Halkımıza da bu vesileyle mesajım şudur, sizi kandırmaya, duygu sömürüleriyle manipüle etmeye çalışanlara asla prim vermeyiniz.

Filistin devletinin resmen tanınması ve Filistinli masumlara yönelik devam ettirilen soykırımın durdurulmasının en önemli gündem maddesi olduğu bu yılki Genel Kurul kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bizi yine unutmamış daha da ötesinde yine en yüksek perdeden sesimiz, sözümüz olmuştur. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanına halkım adına şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum.”