Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı, hem KKTC hem de dünya genelindeki mazlum halklar adına tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Erdoğan’ın 15’inci kez BM kürsüsünden seslenmesinin, uluslararası vicdana güçlü bir çağrı niteliği taşıdığını belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının yıllardır süren haklı mücadelesinin bu denli yüksek bir platformda yeniden dile getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla yinelemesinin, KKTC’nin uluslararası tanınma sürecinde önemli bir eşik olduğunu vurgulayan Öztürkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını selamladığını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksız izolasyonların artık sona ermesi gerektiğini ifade eden Öztürkler, “Sayın Erdoğan’ın sözleri, Kıbrıs Türkü’nün siyasi egemenliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanıma yönünde tüm dünyaya yapılmış açık bir davettir. Bu sese kulak verilmesi, sadece KKTC için değil, bölgesel barış için de elzemdir” dedi.

KKTC’nin BM Genel Kurulu’nda bu denli güçlü şekilde gündeme gelmesinin, Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği mücadelenin karşılık bulduğunun göstergesi olduğunu ifade eden Öztürkler, federasyon temelli çözümün artık geçerliliğini yitirdiğini, iki eşit egemen devlet modelinin adil ve sürdürülebilir bir yol olduğunu belirtti.

Öztürkler, KKTC’nin uluslararası alanda daha görünür hale gelmesi için bu yaklaşımın kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan’ın küresel sorunlara yönelik sunduğu çözüm önerilerinin, sadece bölge ülkeleri için değil, dünya barışı adına da önemli katkılar sunduğunu belirten Öztürkler, Türkiye’nin bu süreçteki liderliğinin KKTC’nin diplomatik gücünü artırdığını ifade etti.

-"Bu duruş, KKTC’nin hak ettiği yeri bulması için tarihi bir fırsattır"



“Bu duruş, KKTC’nin hak ettiği yeri bulması için tarihi bir fırsattır” diyen Öztürkler, uluslararası toplumun bu çağrılara kayıtsız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Öztürkler, Erdoğan’ın bu konuda sergilediği net ve vicdani duruşun önemli olduğunu söyledi.

Filistin’in devlet olarak tanınması yönündeki çağrının, zulme uğrayan halkların sesi olma misyonunun bir parçası olduğunu belirten Öztürkler, Gazze’deki soykırımın bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı.