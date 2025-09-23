Sosyal Sigortalar Dairesi, sigorta prim borçlarına ilişkin aftan yararlanmak isteyen işverenler ve bağımsız çalışanlar için başvuru süresinin 31 Ekim tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, “16/1976 Sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası” ile “73/2007 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası” kapsamında sigortalılara yönelik çıkarılan “32/2025” ve “33/2025” sayılı yasa gücünde kararnamelerin, 23 Ağustos tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, bu düzenleme ile 1 Ocak 2010- 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının yapılandırılması ve affının mümkün hale geldiği belirtilerek, aftan yararlanmak isteyenlerin en geç 31 Ekim tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi şubeleri veya bürolarına şahsen başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi.

Ödeme koşulları şöyle:

“Peşin Ödeme: Prim borçlarının yüzde 100’ü ve bugüne kadar tahakkuk eden gecikme zamlarının yüzde 10’unun, en geç 26 Aralık 2025 tarihine kadar ödenmesi durumunda, borçlar tamamen ödenmiş sayılacaktır.

Taksitli Ödeme: Alternatif olarak aşağıdaki oranlarda ödeme yapılması halinde gecikme zamlarının kalan kısmı dondurulacaktır: yüzde 25 prim borcu + yüzde 90 gecikme zammı, yüzde 50 prim borcu + yüzde 65 gecikme zammı, yüzde 65 prim borcu + yüzde 40 gecikme zammı.

Bu ödemelerin de 26 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Aftan yararlanabilmek için 31 Aralık 2009 tarihine kadar olan prim borçlarının tamamının ödenmiş olması şarttır. Detaylı bilgiye ssd.gov.ct.tr adresinden ulaşılabilir.”