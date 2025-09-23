Boğazköy’de dün sabah bir araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hakan Bostancı (E-34), bir siteye ait araç park yerinde yönetimindeki MJ 812 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden Atatürk Caddesi'ne giriş yaptı.

Bostancı aracıyla, cadde üzerinde seyreden Mithat Tuğberk Aksaygın (E-45) yönetimindeki NV 869 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mithat Tuğberk Aksaygın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kaburgalarında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.