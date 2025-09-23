Girne’de altı yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada kağıtların tutuşması sonucu çıkan yangın zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00 sıralarında Girne’de Öğretmen Kubilay Çaydamlı Caddesi’ndeki bir dairede, altı yaşındaki çocuğun yatak odasında çakmakla oynadığı sırada masa üzerinde bulunan kağıtların tutuşması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yatak odası ve içerisinde bulunan eşyalara yandı, odanın camı ısıdan patladı ve dairenin diğer odaları dumandan islendi.