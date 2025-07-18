Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Yüksek Mahkemesi’nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de imzalanan deklarasyon ile Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı’na (TÜRK-AY) gözlemci üye olarak katılmasının ülke açısından büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Azerbaycan Anayasa Mahkemesi'nim Azerbaycan Anayasası'nın kabulünün 30. yılı münasebetiyle düzenlenen etkinliklere, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bertan Özerdağ ve Anayasa Mahkemesi üyesi Peri Hakkı'yı davet etmeleri ve aynı zamanda Yüksek Mahkeme Başkan Bertan Özerdağ'ın konferansta konuşma yapması da bizleri mutlu etmiştir” dedi

Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Konferans sonrasında TÜRK-AY Türk Anayasa Mahkemeleri toplantısına Yüksek Mahkeme Başkanımızın katılım sağlaması ve KKTC Anayasa Mahkemesi’nin gözlemci üye statüsü başvurusunun toplantıda üye devletler tarafından imzalanması Bakü deklarasyonuna dahil edilerek kabul edilmiş ve KKTC Yüksek Mahkemesi Türk Dünyası Anayasa Mahkemesi’ne gözlemci üye olarak kabul edilmiştir.

Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür eder, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA’da gözlemci üye olması sonrasında uluslararası alanda Türk Dünyasında elde edilen kazanımlarımızın hayırlara vesile olmasını dilerim.”