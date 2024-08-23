Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Silifke Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Silifke’nin KKTC’ye yakınlığına işaret ederek, karşılıklı ilişkilerin özellikle turizm ve ticari alanda sürdürülmesinin önemine değindi.

KKTC’de önemli kongrelerin yer almasının Kıbrıs Türkleri’ne verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirten Tatar, kritik günlerden geçerken birlik içinde kararlılıkla ekonomik büyümenin sağlanmasının herkesin temennisi olduğunu dile getirdi.

Silifke Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar da, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Kasım ayında Girne’de yapılacak Beşinci Liderlik Akademisi & Yönetim Kongresi’ne davet etti ve daha önceki kongrelere katıldığı için Tatar’a teşekkür etti.