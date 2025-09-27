Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’a varışı ardından, BM genel Sekreteri Guterres ile bugün, Rum Liderle de yarın yapacakları görüşmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, önce ekibi ile bir değerlendirme yapacağını, yerel saatle öğleden sonra saat 18.00’de de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, yarın yapılacak 3’lü görüşme öncesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü açıklamalarının kendilerine büyük güç verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın da açıkça söylediği gibi, federasyon defteri açılmamak üzere kapanmıştır, egemen eşitliğimiz esastır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün Sayın Genel Sekretere de söyleyeceğim. Biz samimiyetle, işbirliği yapmaya, sınır kapılarının açılması gibi konulara pozitif yaklaştık. Bakıyoruz Rum Yönetimi Lideri BM Genel Kurulu’nda hakaretler ediyor, Ürdün’e bizden hellim almadığı için teşekkür ediyor. Samimiyeti sorgulanmalıdır. İkiyüzlülük bir yere kadar. Çözüm isterim deyip, diğer yanda saldırgan siyasetine her gün yeni bir unsur ekliyor. Dünya bu samimiyetsizliği görmeli.”