Yeniboğaziçinde, emlakçı olmadığı halde mal sahibinden izinsiz, apartman dairesini başka bir şahsa satmak için anlaşıp, 3 bin sterlin para temin eden şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Yeniboğaziçinde, A.J. (E-44), emlakçı olmadığı halde dolandırmak kastıyla mal sahibinden izinsiz, bir apartman dairesini başka bir şahsa 54 bin sterlin karşılığında satmak için anlaşıp, konu şahıstan sahtekarlıkla 3 bin sterlin para temin etti. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Dikmen, İskele ve Gazimağusa’da kavga

Dikmen’de dün gece Besim Özsezer Sokak'ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 139 miligram alkollü H.T. (E-30) sarhoş olduğu sırada, M.Ö.(E-45) ile birbirlerinin vücutlarına vurarak, kavga edip, bağırıp çağırdı ve çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

İskele’de de bu sabah bir site alanındaki yol içerisinde, B.T. (E-21) 225, H.H. (E-24) 211, ve H.H. (E-20) 164 miligram alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada, B.T’nin kullanımında bulunan araçtan inerek kendi arlarında yüksek sesle makul mazeretleri olmaksızın bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri sırada kendilerini uyarmaya gelen N.İ. (E-25), İ.Ç. (E-32) ve O.D.’yi (E-23) elleri ile iterek, darp etti. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında B.T. (E-21), H.H. (E-24) ve H.H. (E-20) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da da Gökçe Sokak üzerinde, Ş.Ü. (E-58), 252 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Gürkaynak’a otopsi yapıldı

Gazimağusa’da ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ayten Gürkaynak’ın (K-84) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Gürkaynak'ın ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirlenecek.

-Lefkoşa’da uyuşturucu

Lefkoşa’da, dün, K.Ö.’nün (E-39) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs “Müstahdem Tarafından Hırsızlık” suçundan poliste tutuklu bulunurken, soruşturma devam ediyor.

-Mekan kapatma saatine uymamak

Lefkoşa’da, bu sabah Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, eğlence mekanları ile işletmelere yönelik yapılan kontrol ve denetimler sonucu, bir marketin işletme kapatma saatine uymayarak halen faaliyette olduğu tespit edildi. Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden üç kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen üç kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne-Alsancak anayolunda kaza

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda bu sabah 148 miligram alkollü Berfin Türkmen (K-24), yönetimindeki ZJ 916 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Berfin Türkmen, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.