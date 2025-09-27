Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York dönüşünde uçakta yaptığı açıklamaların, Anavatanın Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin hiç değişmeden aynı kararlılıkla sürdüğünün en güçlü teyidi olduğunu söyledi.

Seçim Ofisi aracılığıyla, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York dönüş yolunda yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Erdoğan, ‘Kıbrıs konusunda zihnimiz de politikamız da net. Federasyon defteri bizim için artık kapanmıştır. Kimse kelime oyunlarıyla bizi yeniden federasyon tartışmalarına çekemez. Kıbrıs Türkü Ada’da azınlık olmayı asla kabul etmeyecektir. Tek gerçekçi çözüm Ada’da iki ayrı devletin varlığının kabulüdür. Bu duruşumuzun değişmesini beklemek yanlış olur. Anavatan ve garantör olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayız’ demiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz salı günü Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmada da bu gerçeği dünya liderleriyle paylaşmış, uluslararası toplumun gözleri önünde yarım asrı aşkın süredir Kıbrıs Türklerine dayatılan adaletsizliğin, haksız ve hukuksuz izolasyon siyasetinin sona erdirilmesi çağrısı yapmıştır. Ayrıca Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışlayan hiçbir projenin başarıya ulaşamayacağını net biçimde vurgulamıştır.

Federasyon hayalleri ve öğretilmiş çaresizlik ezberleri artık tarihe gömülmüştür. Rum tarafının uzlaşmazlığı, üstünlük hevesi ve bizi azınlığa indirgeme ısrarı bu zemini tamamen tüketmiştir. Kıbrıs Türkleri Ada’nın eşit sahibidir ve asla azınlık olmayacaktır. Bu kararlılık artık uluslararası toplumun da görmezden gelemeyeceği bir gerçektir.”

19 Ekim’de sandığa gidecek halkın bu gerçeği çok iyi bildiğine işaret eden Tatar, kim ne söylerse söylesin, hangi kelime oyunlarını yaparsa yapsın federasyon defterinin kapandığını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi adayının pazarlamaya çalıştığı içi boş söylemlerin de bu vesileyle tamamen açığa düştüğünü belirten Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Defalarca denenip başarısız olmuş, yalnızca Rum tarafının bizi oyalamasına yarayan federasyon temelli bir süreç artık mümkün değildir. CTP’nin adayı bu hakikati hala anlamazlıktan gelse de halkımız bu oyunu görmüş ve geride bırakmıştır.

Öte yandan, biz samimiyetle, yeni sınır kapılarının açılmasına ve her alanda diyalog ve iş birliğine açık olduğumuz söylememize rağmen Rum tarafından bu konuda olumlu bir cevap da alamıyoruz. Tam tersine bakıyoruz ki Rum Yönetimi lideri, BM Genel Kurulu’nda hakaretler ediyor, Ürdün’e KKTC’den hellim almadığı için teşekkür ediyor. Dünya bu ikiyüzlü samimiyetsiz politikayı da artık görmelidir.

Bizim yol haritamız nettir. Egemen eşitlik temelinde iş birliği yapan, halkımızın onur ve haklarını güvence altına alan, gençlerimize güvenli ve özgür bir gelecek sağlayan, uluslararası alanda haklı davamızı daha güçlü bir sesle duyuran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu vizyon Kıbrıs Türk halkının yol haritası olmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın”