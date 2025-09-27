“Hedefimiz, bütün renklerimizi koruyarak özgürlük içinde yaşamak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, KKTC Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

CTP’den verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Tufan Erhürman, “Hedefimiz, bütün renklerimizi koruyarak özgürlük içinde yaşamaktır” dedi. Geride bırakılan beş yılı değerlendiren Erhürman, “Beş senede Sayın Tatar’ın hanesine yazacak hiçbir şey bulamıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı yokmuş gibi yaşadık” dedi.

KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı İbrahim Sezikli ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulundu ziyarette Erhürman’a, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

-“Cumhurbaşkanlığı, en kıymetli makamlardan biri”

Alevi Kültür Merkezi’nde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu statü nedeniyle Cumhurbaşkanlığının, en kıymetli makamlardan biri olduğuna dikkat çekerek, “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti dışında herhangi bir devlet tarafından tanınmıyor. Cumhurbaşkanı sıfatıyla olmasa da Kıbrıs Türk toplum lideri sıfatıyla, dünyayla temas kurma olanağına sahip olunabiliyor. İlk defa, beş yıllık bir Cumhurbaşkanlığı dönemi müzakeresiz geçti. Görüşme yapılmadı, Güven Yaratıcı Önlemler dahi konuşulmadı” dedi.

“Karma evliliklerden doğan” diye tanımlanan çocukların haklarından bahseden Erhürman, “Bu çocuklarımızın AB vatandaşlığı hakkı beş yıldır aralıksız ihlal ediliyor. Zaman zaman ‘Nerede evlendin?’, ‘Nerede doğdun?’ diye soruluyor. Çocuklarımız arasında ayrımcılık yapılıyor. Ama beş sene boyunca bu konu dile getirilmedi, Sayın Tatar bunu dert etmedi” diye konuştu.

-“Cumhurbaşkanlığı makamı yokmuş gibi yaşadık”

“Ekonomide beş sene sesini çıkarmayanlar, şimdi tarımda atağa kalkacakmış. Peki, beş senedir neredeydiniz?” diye soran Erhürman, “Beş seneyi geride bıraktık; ben buna “beş bomboş sene” diyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı yokmuş gibi yaşadık” ifadelerini kullandı. Erhürman, 19 Ekim’den sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağına işaret etti.

Erhürman, “Öyle bir noktaya geldik ki, Cumhurbaşkanlığı makamında ‘ciddiyet’ vaat etmek zorunda kalıyoruz. Cumhurbaşkanlığının ciddiyeti tartışılır hâle geldi. 24 saat aralıksız çalışan bir Cumhurbaşkanlığına ihtiyacımız var; çünkü her alanda geriledik” şeklinde konuştu.