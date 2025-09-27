Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısında konuştu: “'Tek ada, iki devlet’ gerçeğinin artık kabul edilmesinin vakti geldi”

“Anavatanımız TC’nin sarsılmaz desteğiyle Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan bu insanlık dışı ve hukuk dışı izolasyonun etkilerini bertaraf etmek için kararlılıkla çalışıyoruz”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs adasında iki ayrı halk, iki ayrı devlet, iki farklı dil ve dine sahip iki ayrı millet bulunduğunun inkar edilemez bir gerçek olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Toplantı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı New York’taki BM merkezinde gerçekleşti.

Toplantıda KKTC’yi temsil eden Bakan Ertuğruloğlu yaptığı konuşmada, dünyanın birçok bölgesinde savaş ve terörizmin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele edilmekte olduğunu belirterek, özellikle Filistinli kardeşlerinin tarifsiz acılara maruz kaldığını vurguladı.

Ertuğruloğlu, İsrail’in Filistin halkına yönelik devam eden soykırım ve savaş suçu boyutuna ulaşan saldırgan eylemlerinin, uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkelerini açıkça ihlal ettiğinin altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında sürekli kuşatma altında tutulan küçük bölgelerde insanlık dışı koşullarda yaşamaya mecbur edilerek zulüm ve izolasyona maruz bırakıldığını belirten Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkı olarak, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acıları derinden hissediyor ve paylaşıyoruz, Filistin halkının haklı davasının ve onurlu özgürlük mücadelesinin yanındayız.” dedi.

Gazze konusunda İİT çatısı altında farklı düzeylerde düzenlenen çeşitli olağanüstü toplantılara atıfta bulunan Ertuğruloğlu, bu toplantıların İslam dünyasının İsrail’in saldırganlığı ve yayılmacı politikalarına karşı birlik içinde durma iradesini net biçimde ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Bakan Ertuğruloğlu, İsrail’in Filistin halkına yönelik soykırım niteliğindeki eylemlerinin kınandığı bu toplantılarda, İslam dünyasının adalet ve insan haklarının korunması yönündeki ortak kararlılığının vurgulandığını, uluslararası topluma, uluslararası hukuk ve insan haklarının sistematik ihlallerine karşı etkili adımlar atması yönünde çağrı yapıldığını belirtti.

Bakan Ertuğruloğlu, KKTC’nin bahse konu toplantılara İİT’de gözlemci üye olması nedeniyle fiilen katılamamış olmasına rağmen bu toplantılarda ortaya konan ortak duruşa tam destek verdiğinin altını çizdi.

Ertuğruloğlu, “Uluslararası toplum, bu soykırımın derhal sona erdirilmesi ve gecikmiş olan iki devletli çözüm sürecinin başlatılması için acilen ve kararlılıkla harekete geçmelidir.” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta yarım asrı aşkın bir süredir yürütülen ancak sonuçsuz kalan müzakerelerin akabinde, Kıbrıs Türk tarafının aynı şeyleri tekrar ederek farklı sonuçlar beklemenin beyhude olduğunu görerek 2021 yılında adadaki gerçeklerle uyumlu olan gerçekçi vizyonunu ortaya koyduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, “Bu vizyonumuz müktesep haklarımız olan egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyidi temelinde, adadaki iki mevcut devletin iyi komşuluk ilişkileri üzerine işbirliğine dayalı bir ilişki kurmasını hedefleyen yeni bir süreci öngörüyor. Kıbrıs adasında iki ayrı halk, iki ayrı devlet ve iki farklı dil ile dine sahip iki ayrı millet bulunduğu inkar edilemez bir gerçektir” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, uluslararası toplumun artık Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını, yani, devletinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tanımasının ve adadaki iki tarafın gerçek anlamda eşit bir zemine sahip olmasının, diğer bir ifadeyle, “Tek ada, iki devlet” gerçeğini artık kabul etmesinin vaktinin geldiğini vurguladı.

Kıbrıs Rum tarafının bugüne kadar birçok kez Kıbrıs Türk tarafıyla güç ve refahı paylaşma niyetinde olmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirten Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Rum tarafı, çözüm söylemlerini sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ sıfatını tahkim etmek için yalnızca bir araç olarak kullanmıştır ve tüm bu süreçte Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız izolasyon politikasını sürdürmüştür” dedi.

“Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteğiyle Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan bu insanlık dışı ve hukuk dışı izolasyonun etkilerini bertaraf etmek için kararlılıkla çalışıyoruz” şeklinde konuşan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası toplum nezdinde hak ettiği yeri alma iradesinin her zamankinden daha güçlü olduğunu vurguladı.

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 77. BM Genel Kurulu’ndan bu yana yaptığı tüm konuşmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve ülkemizle diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurulması yönündeki çağrılarından ötürü, Kıbrıs Türk halkı adına en derin şükranlarımızı sunuyorum.”

Konuşmasının sonunda, Bakan Ertuğruloğlu, İİT üyesi devletleri bir kez daha, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına destek vermeye ve her alandaki ilişkilerini güçlendirmeye davet ederek, dost ve kardeş ülkelerin dayanışmasının, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs adasında Kıbrıs Rum tarafının baskılarına boyun eğmeden, huzur içinde ve onuruyla yaşamaya devam etmesi açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.