Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönyeli Yenikent’te bulunan Polis Okulu’nu ziyaret ederek, 63. Dönem Polis Temel Eğitim’de yer alan görevliler, polis ve itfaiye öğrencileriyle birlikte öğlen yemeği yedi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca polisin kullandığı ekipman, araç ve gereçleri de inceledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada polis ve itfaiyenin önemine dikkat çekerek, sınavları geçen öğrencilerin, alacakları eğitimin ardından topluma hizmet vereceğini söyledi.

Tatar, polisin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile birlikte ülkede barışı, asayiş, güven ve huzuru sağladığını ifade etti.

Kıbrıs Türk tarihinin her döneminde polisin önemli görevlerde bulunduğunu aktaran Tatar, Kıbrıs’ta İngiliz idaresi altında icra edilmeye başlanan polislik mesleğinin Kıbrıs Türk yönetimlerinin ardından KKTC’nin kurulmasıyla da bir devlet çatısı altında yerine getirildiğini kaydetti.

KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla bağımsız bir devlet olduğunu dile getiren Tatar, Türkiye’de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı gibi kurumların koordineli bir şekilde çalışarak başarılı bir şekilde görevlerini yaptığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, suçların işlenmeden önce önlenmesi ve işlendikten sonra suçluların yakalanması için istihbarat, koordinasyon, iş birliği ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti.

İnsansız hava araçlarından ve teknolojiden faydalanan itfaiyenin, yangınlar yanında doğal afetlere karşı da her zaman hazır olduğunu söyleyen Tatar, konuşmasının sonunda öğrencilere eğitim dönemi ve mezuniyetlerinin ardından iş hayatlarında başarılar diledi.