Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de konferans verecek.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunmak amacıyla ülkeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Giresun Üniversitesi’nde konferans verecek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de bulunduğu süre içinde bir dizi temaslarda bulunacak.