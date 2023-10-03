Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de konferans verecek.
Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunmak amacıyla ülkeden ayrıldı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Giresun Üniversitesi’nde konferans verecek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de bulunduğu süre içinde bir dizi temaslarda bulunacak.
Tatar konferans vermek ve temaslar yapmak üzere Türkiye'ye gitti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de konferans verecek. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunmak amacıyla ülkeden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de konferans verecek.
Yorumlar
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı