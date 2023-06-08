Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin, daha da güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının güven içerisinde yaşayabilmesinin en büyük temennisi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ASKON Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği heyetini kabul etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mücadelenin devam ettiğini dile getiren Tatar, son yıllarda yaşanan pandemi, ekonomik kriz ve deprem felaketinin yansımalarına rağmen KKTC’nin gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye yapılan yatırımların gurur verici olduğunu kaydederek, KKTC’nin iklimi ve doğasıyla tercih edilen bir turizm adası olduğunu söyledi.

Maraş’a ziyaretçi akışının her geçen gün arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışından ülkeye gelen öğrencilerle de, KKTC’nin bir eğitim adası konumunda bulunduğunu ifade etti. Tatar, üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin büyük başarılar gösterdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgedeki en güçlü ülke olma potansiyelini artırarak, KKTC’nin hak ve hukukunu her zaman savunduğunu belirtti.

Yapılan yatırımların ülke adına büyük bir değer olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin daha da güçlenmesinin ve Kıbrıs Türk halkının güven içerisinde yaşayabilmesinin, en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.

Tatar, ASKON Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği heyetine çalışmalarında başarılar diledi.