-“Hep birlikte ortak bir gelecek inşa ediyoruz”

"Cenevre'de Tatar'ın ortaya koyduğu iş birliği perspektifi insani, ekonomik ve anlamlıdır"

Cumhurbaşkanı Tatar Yılmaz’ı yeni Cumhurbaşkanlığı makamında kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Rum tarafıyla her alanda iş birliği yapılabileceğini ve ortak projeler geliştirilebileceğini kaydetti.

Cenevre’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iş birliği perspektifini "insani, ekonomik ve anlamlı" olarak değerlendiren Yılmaz, "Ada’da bulunan tüm insanların, Türk olsun, Rum olsun, ortak geleceği için elbette tüm iş birliklerine açığız. Su geliyorsa, bütün Ada istifade etsin. Elektrik geliyorsa, bütün Ada istifade etsin.” dedi.

Önlerinde, biri iki devlet ve bu iki devletin iş birliğine dayalı yaklaşım, diğeri ise aslında Rum kesiminin de inanmadığı, yıllardır tekrar tekrar denenmiş ve bir çözüm üretilememiş yaklaşımlar olmak üzere iki yol olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Dolayısıyla, gerçekçi olmamız lazım. Artık 50 yılı aşkın bir süreç var. Burada kökleşmiş bir devlet yapısı var ve Kıbrıs Türk'ü de buna gönülden destek veriyor. Dolayısıyla sizin ortaya koyduğunuz vizyonu bütün gücümüzle desteklemeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'ye günübirlik ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı yeni Cumhurbaşkanlığı makamında kabul etti.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KKTC'nin kapanış töreninin ardından yapıldı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı.

- “Bu eser, eşit egemenliğinin bir nişanesidir”

Kabulde ilk sözü Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Dün, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu eser hizmete resmi olarak alınmış oldu. Başından beri fikri ortaya koyan, öncülüğünü yapan bir şahsiyet olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Size özellikle teşekkür ediyoruz. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’miz inşallah nesiller boyu miras bırakacağı bir eser kazanmış oldu.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Projesi’nin bir “mühür” olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, “Bu projenin sadece Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarından ibaret olmadığını, millet bahçesi, camisi, kütüphanesi, yüksek mahkeme ile muazzam bir eser olduğunu” ifade ederek hayırlı olmasını diledi.

Cevdet Yılmaz, “Bu eser, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki devletin çözüm vizyonunun somut bir halidir. Eşit egemenliğinin bir nişanesidir. Aynı zamanda tabii bu güzel eser, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumsal kapasitesini daha ileriyle taşıyacak. Bu kurumların verimliliğini artıracak." dedi.

- “Kıbrıs Türkü, Teknofest'te muazzam bir ilgi gösterdi”

TEKNOFEST KKTC'nin kapanış törenine katıldıklarını belirten Yılmaz, Teknofest alanına giden kilometrelerce uzunlukta kuyruk olduğunu, Kıbrıs Türkünün, Teknofest'te muazzam bir ilgi gösterdiğini belirtti.

Teknofest'te gösterilen ilginin aslında bilim ve teknolojiye, ortak gelecek vizyonuna olan inancın bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, " Modernleşme, çağdaşlaşma dediğimiz hadise, şekillerle alakalı değil, insanların kafa yapısıyla alakalı. Bilime ve teknolojiye, yeniliğe, gelişime önem verip vermemekle ilgili. Kıbrıs Türk halkı bilime ve teknolojiye verdiği önemi, en net bir şekilde aslında ortaya koymuş oldu. Marjinal bir takım tavırlarla fikirlere de pirim vermediğini ortaya koymuş oldu. Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü tüm kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum.” diye konuştu.

-“Hep birlikte ortak bir gelecek inşa ediyoruz”

Hep birlikte ortak bir gelecek inşa ettiklerini dile getiren Yılmaz, konuşmasında “Türkiye Cumhuriyeti olarak, Ada’daki gerçeklere uygun bir şekilde, sizin ortaya koyduğunuz iki devletli çözüm vizyonunu tüm gücümüzle destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'deki konuşmaları ve diğer tüm platformlardaki ortaya koyduğu tavır bunun en açık kanıtıdır. Bizler de, tüm gücümüzle bu vizyonu desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmazı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı yeni Cumhurbaşkanlığı makamında ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, “Bu vesileyle size de, dünyanın, bölgemizin içinden geçtiği bu önemli dönemde yaptığınız liderlik için, devlet adamlığı için şükranlarımızı sunuyorum ve birlikte geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz.” dedi.