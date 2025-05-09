Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkının, iradesini devletinden yana koymuşken, geçmişin dayatmalarıyla kurgulanan statüko senaryolarına boyun eğmeyeceğini, KKTC’nin varlığının, adadaki yeni denklemde belirleyici ve kalıcı olduğunu" vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’ın Güney Kıbrıs’ta yaptığı açıklamalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Adada artık değiştirilemez bir gerçek vardır: İki ayrı devlet. Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmelidir. KKTC’nin varlığı, bu hakların sahadaki somut karşılığıdır.”

“Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’ın Güney Kıbrıs’ta yaptığı açıklamalar, Kıbrıs’taki iki Devlet gerçeğini perdeleme ve statükoyu sürdürme senaryosunun bir parçasıdır.” ifadesini kullanan Tatar, bu senaryo zemininde sahnelenenlerin Kıbrıs Türk halkının iradesini ve haklı mücadelesini gölgeleyemeyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, “Kıbrıs’ta iki ayrı Devlet vardır. Bu, sahadaki fiili durumun inkâr edilemez sonucudur. Kıbrıs Türk halkı, kendi geleceğini belirleme hakkını kullanmış ve KKTC çatısı altında iradesini ortaya koymuştur. Bu irade, pazarlık konusu edilemez.” dedi.

Asıl işgalcinin Rum tarafı olduğunu, 1963’te Kıbrıs Cumhuriyeti’ni gasp eden, Kıbrıs Türk halkını ortaklık devletinden silah zoruyla atan ve 1974’te Yunan faşist darbesiyle adayı ilhak etmeye çalışanların bugün “işgal” söylemiyle gerçeği saptırma çabasında olduklarını söyleyen Tatar, “Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyon, ekonomik ambargolar ve siyasi baskılar, yıllardır sürdürülen sistematik hak ihlalleridir. Bu hak gasplarını örtme çabası ne hukuku ne de vicdanları tatmin eder.” ifadesini kullandı.

Tatar, müzakerelerin ancak Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin teyidi zemininde başlayabileceğini de vurgulayarak, bu zeminin dışında önerilecek her formülün, on yıllardır olduğu gibi Rum tarafının statükoyu sürdürme senaryosuna hizmet etmekten öteye geçmeyeceğini işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkı iradesini devletinden yana koymuşken, geçmişin dayatmalarıyla kurgulanan statüko senaryolarına boyun eğmeyecektir. KKTC’nin varlığı, adadaki yeni denklemde belirleyici ve kalıcıdır.” dedi.