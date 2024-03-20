İstanbul ve Adana'da temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC'den ayrılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul' da Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi’ni ziyaret etti.

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından karşılanan Tatar'a arşiv hakkında bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaretinde KKTC Milli Arşiv Müdürü Ejdan Sadrazam ve KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel de eşlik etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı açıklamada bir milletin varlığını sürdürebilmesi için tarihini çok iyi bilmesi gerektiğini vurguladı.

"Geçmişini geleceğe taşıyan bir millet her zaman tarihte yerini alır" diyen Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda yapılan Osmanlı Arşivi Külliyesi'nin mimari, teknik ve donanım olarak muazzam bir eser olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk halkı için çok önemli olan bu arşivi her Türk gencinin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesinin de çalışmalarını çok titiz ve dikkatli yürüttüğünü söyleyen Tatar, geçtiğimiz ay huzurunda imzalanan ve iki devletin Arşiv Başkanlığı arasında iş birliğini öngören protokolün önemine işaret etti.

Buradaki tecrübe ve bilginin KKTC'ye aktarılmasının Kıbrıs Türk tarihinin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması için de önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, protokol kapsamında tarafların gerekli çalışmaları hızla başlatacağını belirtti.

-Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs'la ilgili 1878 kira sözleşmesini inceledi

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette Osmanlı ile İngiltere arasında 1878'de imzalanan kira sözleşmesini de inceledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Arşivin ne kadar önemli olduğunu sadece bu belge üzerinden anlaşılabilir" dedi.

Tatar, bu belgeye sahip olunmasa İngiltere'nin farklı tezlerde bulunabileceğini ama bu belgede de görüldüğü üzere adanın idaresinin İngiltere'ye bırakıldığını ancak mülkiyet hakkının devredilmediğini söyledi.

"Tarihi gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak çok önemli" vurgusunu yineleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Prof. Dr. Uğur Ünal olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti.