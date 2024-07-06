Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'de ilk kez milletvekili seçilen Kıbrıslı Türk kadın Nesil Çalışkan’ı şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Genel Seçiminde ilk kez Kıbrıslı Türk asıllı bir kadının Parlamentoya girmesiyle ilgili Nesil Çalışkan’a mektup gönderdi.



Cumhurbaşkanı Tatar, Çalışkan’ın tüm Kıbrıslı Türkleri gururlandırdığını belirterek, görevinde başarılar diledi.



Cumhurbaşkanı Tatar, Çalışkan’ın, İngiltere’ye ve siyasi partisine önemli katkılarda bulunacağına inandığını ifade ederek, yeni hükümetin Kıbrıs Türk halkına olan bakış açısının ve haksız izolasyonun sona erdirilmesi için yeni bir bakış açısı genişletmesi temennisinde bulundu.(ÖK)