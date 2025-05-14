Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eczacılığın sağlık sektörünün önemli bir unsuru olan ilacın, üretimini ve vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayan, kendini tüm insanlığın sağlığını düşünmeye adayan, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Tatar, eczacıların hem sağlık alanında hem de ekonomide önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, devletin eczacıların koşullarını iyileştirmek için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Eczacılık, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sağlık sektörünün önemli bir unsuru olan ilacın, üretimini ve vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayan, kendini tüm insanlığın sağlığını düşünmeye adayan, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eczacılık, özveri ve gayret içerisinde sürdürmekte olan sağlık hizmetlerinin ve sağlık endüstrisinin en önemli ve hayati unsurlarından biridir. Eczacılığın sağlık alanında taşıdığı hayati önemin yanı sıra, ekonominin de en önemli sektörlerden biri durumunda olduğu unutulmamalıdır.

Kendini bu mesleğe adamış eczacılarımızın toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi adına büyük bir sorumluluk bilinciyle hizmet vermesi gerekmektedir.

Devletimiz insan yaşamında ve ekonomide son derece önemli bir yere sahip olan değerli eczacılarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek adına ilgili paydaşlarla var gücüyle çalışmakta ve çalışmaya devam edecektir.

Türkiye'de ilk akademik eczacılık eğitiminin verildiği Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Mayıs, Türkiye’de ve ülkemizde kutlanmakta olup Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'nin kurulduğu günden günümüze eczacılık alanında gelinen bilimsel nokta nettir ve yadsınamaz.

Bizler eczacılık eğitiminin asırlar öncesine dayanan basta eczacılık olmak üzere birçok alanda dünya bilimine ışık tutan ve gelişimine yön veren bir medeniyetin mensupları olduğumuzu unutmamalıyız.

Bu vesileyle varlıklarının pek çok övgüyü hak ettiğini düşündüğüm fedakâr eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlarım.”