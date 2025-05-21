Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan haber kanallarından Real TV’nin canlı yayınına konuk oldu

“Egemen bir devletin varlığını sürdürmesi için tanınma önemli bir unsur. Ancak tanınma olmadan da KKTC olarak kendi geleceğimizi tayin ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin egemen bir devlet olduğunu vurgulayarak, “Egemen bir devletin varlığını sürdürmesi için tanınma önemli bir unsurdur. Ancak tanınma olmadan da KKTC olarak kendi geleceğimizi tayin ediyoruz.” dedi.

Azerbaycan’ın haber kanallarından Real TV’nin canlı yayınına konuk olarak açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC olarak yasama, yürütme ve bağımsız yargımız var. Kurum ve kuruluşlarımız ile KKTC bir devlettir. Konumu ve stratejik önemiyle Kıbrıs oldukça değerlidir. Bunun bilinci ile ilerlemekteyiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi’nin işbirliğiyle düzenlenen “Türk Dünyasının Genç Gücü: Bir Millet Üç Devlet Vizyonu Çalıştayı”na katıldığını belirterek, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin “Bir millet üç devlet” olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacağını vurguladı.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun Kıbrıs Türk halkı için çok önemli ve değerli bir gelişme olduğunu vurguladı. Bu gelişme ile KKTC'nin statüsünün arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun tarihi bir adım ve tarihi bir karar olduğunu söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi adıyla üye olmasının, verilen iki devletli siyasi mücadeleyi destekler nitelikte olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın kuzeyinde ayrı bir devlet olarak kendi siyasetlerini yayarak, yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

-“İki devletli, halkın mutluluk, huzur ve güvenlik içinde yaşayacağı bir çözümü hedefliyoruz”

Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gördüğü ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olması arzusunda olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun söz konusu olamayacağını, iki devletli, halkın mutluluk, huzur ve güvenlik içinde yaşayacağı bir çözümü hedeflediklerini kaydetti.

Ayrı iki devlet modeli ile egemenlik temelinde bir çözüm olabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletin işbirliğine dayalı önemli gelişmeler kaydedilebileceğini ifade etti.

Egemenliğin önemli bir unsur olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının aydınlık bir gelecek için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşaleyle, milli değerlerine sahip çıkarak ilerleyeceğini belirtti.

Egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modelini öngören yeni siyasetin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin yıllardır verdiği haklı mücadeleye değinerek, Anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle ortaya konan yeni siyasetin meşruiyetinin tüm dünyaya anlatılmaya devam edileceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC egemen bir devlettir. Egemen bir devletin varlığını sürdürmesi için tanınma önemli bir unsurdur. Ancak tanınma olmadan da KKTC olarak kendi geleceğimizi tayin ediyoruz. Yasama, yürütme ve bağımsız yargımız var. Kurum ve kuruluşlarımız ile KKTC bir devlettir. Konumu ve stratejik önemiyle Kıbrıs oldukça değerlidir. Bunun bilinci ile ilerlemekteyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan ziyaretlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i de ziyaret ettiğini anımsattı.

İlham Aliyev’in KKTC'nin tanıtılması adına gösterdiği destek ve özverinin de altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, bu çabanın Kıbrıs Türk halkı için kıymetli bir adım olduğunu vurguladı.

-“Azerbaycan ile KKTC arasındaki tarihi ve gönül bağları çok derin”

Azerbaycan ile KKTC arasındaki tarihi ve gönül bağlarının çok derin olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aynı milletin evlatları olarak, Azerbaycan halkıyla da her türlü faaliyetlerin artmasının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Aynı milletin aynı soydan gelen evlatları olarak biz aynı dili, dini, kültürü ve gönül birliğini paylaşıyoruz, biz Azerbaycan halkının gerçek gardaşlarıyız. Bu vesile ile bütün Azerbaycan halkına en içten hürmetlerimi ve selamlarımı sunuyorum” dedi.

Azerbaycan ile aralarındaki bağın her geçen gün gelişeceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilişkilerin gelişmesine katkı koyan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda çok direndiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin kendi devletiyle varlığını sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anavatan Türkiye’nin desteği ile varlıklarını sürdürerek, bu yolda ilerleyeceklerini belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendi devleti ile yürüdüğü bu yolda dost ülkelerin verdiği destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.