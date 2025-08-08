Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Direnişi’nin 61. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

“Mücadeleden, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzden asla vazgeçmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy’de yanan direniş ve özgürlük ateşinin sönmediğini, bugün savundukları iki devletli çözüm vizyonunun temelinde bu milli duruşun olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Erenköy Direnişi’nin 61. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının öz vatanını ve geleceğini korumak için verdiği en önemli mücadelelerden biri ve Kıbrıs Türk halkının şanlı tarihinin dönüm noktası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ağustos 1964’te, bu küçük kıyı köyünde yaşananlar, halkımızın kaderini kendi elleriyle değiştirdiği bir kırılma anı olmuştur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti:

“O günlerde, yurt dışında ve Türkiye’de öğrenim gören Kıbrıs Türk gençleri, hiçbir zorluktan ve imkansızlıktan kaçmadan Erenköy’e koşmuş, halkıyla omuz omuza vatan savunmasına katılmıştır. Bu dayanışma, halkımızın ne kadar kenetlenebildiğini, özgürlüğü için neleri göze alabildiğini göstermiştir.

Anavatan Türkiye’nin, kahraman Türk Hava Kuvvetleri’nin pilotlarıyla yaptığı zamanında ve kararlı müdahalesi, halkımızın bu tarihi direnişini muzaffer kılmış ve böylece adamızdaki Türk varlığının sahipsiz olmadığını, Kıbrıs Türkünün asla yalnız bırakılmayacağını bütün dünyaya göstermiştir.

Bugün Kıbrıs Türk halkı, aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Erenköy’de yanan direniş ve özgürlük ateşi asla sönmemiştir. Bugün savunduğumuz iki devletli çözüm vizyonunun temelinde işte bu milli duruş, bu milli ruh vardır.

Bu vizyon, herhangi bir siyasi bir hedef değildir. Halkımızın yüzyılı aşan varoluş mücadelesi boyunca katlandığı zorlukların, acıların ve şehit kanlarıyla ödediği bedellerin harman olduğu bir gelecek vizyonudur.

Şanlı Erenköy Direnişi’ne layık bir gelecek inşa etmek için, halkımız için, daha güçlü ve daha üretken bir KKTC için durmaksızın çalışmak zorundayız. Mücadeleden, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.

Başta Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Şanlı Erenköy Direnişi daima kalbimizde yaşayacaktır.”