Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz tanınmadan, tekrar teyit edilmeden resmi müzakere sürecine girmemiz söz konusu değildir” dedi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı kabulünden sonra basına açıklama yapan Tatar, bugün kendileriyle görüşen Stewart’ın dün de Rum liderle benzer bir toplantı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Özel Temsilci'nin zaman zaman böyle toplantılar yaparak Kıbrıs’taki durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne aktardığını söyleyen Tatar, Stewart ile çeşitli konuları görüştüklerini belirtti.

-“Egemen eşitlik ve eşit ulusal statü esastır”

Türkiye’de ve Yunanistan’da seçimler olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Seçimden sonra bir görüşme sürecine girilir mi girilmez mi gibi bir takım arayışlar söz konusu, bunu gördüm” diyerek şöyle devam etti:

“Biz esas itibarıyla pozisyonumuzu 2 yıl önce Cenevre’de ifade ettik. Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteklediği yeni vizyon ve anlayışımız dünyanın çeşitli platformlarında hem kendi temsilcilerimiz hem Türkiye Cumhuriyeti büyükelçileri tarafından ifade ediliyor. Bu bir egemenlik meselesidir. Kıbrıs’taki varlığımızın sürdürülebilmesi için Kıbrıs’ta, barışın, huzurun ve güvenliğin devam edebilmesi için mutlak surette iki eşit tarafın yan yana ve sürdürülebilir bir anlaşmaya gitmesi lazım. Bunun için de egemen eşitlik ve eşit ulusal statü esastır. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz tanınmadan, tekrar teyit edilmeden resmi müzakere sürecine girmemiz söz konusu değildir.”

-“Her zaman temastan, diyalogdan ve iletişimden yanayız”

Colin Stewart’a her zaman temastan, diyalogdan ve iletişimden yana olduğunu, her iki halkın faydasına olabilecek önerilere sıcak baktığını aktardığını söyleyen Tatar, teknik komitelerin yanı sıra, kendi önerileriyle 6 Şubat’tan sonra depreme yönelik ortak toplantı yapılmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

-AB’nin müzakere sürecine dahil olması… “Bunu onaylayamayacağımızı ilettik…”

Stewart’ın Rum liderle dünkü görüşmesinde dile getirilen “AB’nin müzakere sürecine dahil olması” konusuna da değinen ve bunu onaylayamayacaklarını BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi’ne de ilettiğini kaydeden Ersin Tatar, Cenevre’de de benzer baskılar gördüklerini belirtti.

AB’nin Kıbrıs konusunda taraf olduğunu, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan Avrupa Birliği’nin parçası olduğu için onların görüşlerinin ağırlık kazandığını, bu rahatsızlığı bugün de dile getirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sayın Stewart, iki tarafın rızası olmadan böyle bir gelişme olamayacağını dün de basına ifade etmişti...” dedi.

-Maraş konusu… “Niyet edilen herkesin hakkını arayabilmesi…”

Maraş konusunda da değinen Tatar, 47 yıl kapalı kaldıktan sonra açılan Maraş’ta niyet edilenin herkesin hakkını arayabilmesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, vatandaşların Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurarak haklarını arayabileceklerini kaydetti. Tatar, Maraş’ı bir milyondan fazla insanın ziyaret ettiğini de hatırlattı.