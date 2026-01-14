Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 42’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin öncüsü, büyük devlet adamı ve halkımızın onurlu direnişinin simgesi Dr. Fazıl Küçük’ü aramızdan ayrılışının 42’nci yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diyen Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının en karanlık dönemlerinde yılmadan mücadele eden, halkının kimliğini, onurunu ve özgürlüğünü savunmayı hayatının merkezine koyan müstesna bir lider olduğunu vurguladı.

“O, yalnızca bir siyasetçi değil; aynı zamanda bir dava adamı, bir hekim ve halkının her şart altında yanında duran gerçek bir önderdir” ifadelerini kullanan Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Türkü’nün yok sayılmaya çalışıldığı, temel hak ve özgürlüklerinin gasp edildiği bir dönemde Dr. Fazıl Küçük, cesareti ve kararlılığıyla tarih sahnesine çıkmış; halkımızın kendi iradesiyle ayakta durabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Onun ortaya koyduğu mücadele çizgisi, bugün sahip olduğumuz devletimizin ve egemenliğimizin temel taşlarını oluşturmuştur.

Dr. Fazıl Küçük’ün bıraktığı miras, yalnızca geçmişin bir hatırası değil; bugün ve gelecek için de yol gösterici bir pusuladır. Kıbrıs Türk halkı olarak, onun fedakârlıklarla örülü mücadelesini unutmadan, devletimize ve egemenliğimize sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü bir kez daha rahmetle anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.”