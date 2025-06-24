Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgenin jeopolitik açıdan kritik bir konumda olduğuna işaret ederek, risklere ve her türlü afete karşı her zaman hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

Tatar, 101 Evler bölgesinde icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın kara safhasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, İtfaiye Teşkilatı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Bölgenin jeopolitik açıdan kritik bir konumda olduğunu belirten Tatar, İsrail-Gazze ve İsrail-İran arasındaki çatışmalar ile diğer bölgesel gerilimlere işaret ederek, “Bölgesel risklere ve her türlü afete karşı her zaman hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

Sel, yangın ve diğer doğal afetlere karşı tüm kurumların koordineli bir şekilde hareket ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle, ülkedeki ilgili kurumların her yıl daha da geliştiğini vurguladı.

Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi, itfaiye ve diğer ilgili kurumların doğal afetlere karşı hazırlıklı olduğunu ve kapasitelerini sürekli geliştirdiğini ifade etti.

Tatbikatta, kullanılan yeni teknolojilerin de tanıtıldığını dile getiren Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle geçmişe göre çok daha hazırlıklı, donanımlı ve eğitimli bir yapıya kavuşmuştur” dedi.

Tatar, afetlere karşı yürütülen hazırlık çalışmalarının halkın devlete olan güvenini pekiştirdiğini söyleyerek, tatbikatın hazırlanmasında görev alan tüm personele ve gösterilen ilgiden dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.