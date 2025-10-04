Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Mağusa Maraş Bölgesi’nde gençlerle bir araya geldi.

Ersin Tatar seçim ofisinden verilen bilgiye göre, gençlerle sohbet eden Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda gelinen son aşamayla ilgili bilgi verdi.

“Sağlam Devlet Saygın Gelecek” vizyonunu gençlere anlatan Tatar, yeni dönemde; ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, turizmde, tarımda, enerjide, teknolojide, kültür ve sanatta gençlerin önünün açacak, halkın refahını ve özgüvenini yükseltecek "Atak Diplomasi" hakkında bilgi verdi.

Ersin Tatar’a ziyaretinde Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, milletvekili Hasan Taçoy, Resmiye Eroğlu Canaltay, Ahmet Savaşan ve Sunat Atun eşlik etti.