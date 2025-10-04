Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, eşitlik temelinde bir anlaşma istemeyen Rumların Kıbrıs Türk halkını oyaladığını söyledi.

İki devletli çözüm siyasetine işaret eden Tatar, “Rum tarafıyla görüşmekten değil, federasyondan vazgeçtik” diyerek federasyonu savunan adaylara seslendi.

Tatar, “Söz verenler mertçe konuşacak. Federasyon görüşmeleri ön koşulu sıfır asker sıfır garanti ile başlar. Aksini iddia edebilirler mi?” diye sordu.

Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) çalışanlarla bir araya geldi.

Ersin Tatar Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, etkinliğe Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP milletvekilleri Hasan Taçoy, Resmiye Eroğlu Canaltay, Ahmet Savaşan ve Sunat Atun katıldı.

-“Federasyondan vazgeçtik, Rumlarla görüşmekten vazgeçmedik”

Ersin Tatar konuşmasında iki devletli çözüm siyasetine işaret ederek, Rum tarafı ile görüşmediği yönündeki eleştirilerin yalan olduğunu söyledi.

Tatar, “Rum tarafı eşitlik temelinde bir anlaşma istemiyor bu nedenle Kıbrıs Türkü’nü oyalıyor. Federasyondan vazgeçtik ancak Rumlarla görüşmeden vazgeçmedik” dedi

-“Belediye statüsünde devletçik kurmak istiyorlar”

Rum tarafının arzu ettiği anlaşma şekline değinen Tatar, “KKTC’nin ortadan kalkmasını ve iki egemence belediye statüsünde devletçik kurmak istiyorlar. Belediye statüsünde diyorum çünkü merkez Lefkoşa’da Rumların hakimiyetinde olacak, Brüksel’e rapor verecek. Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığı sona erecek” dedi.

Federasyonu savunan adaylara seslenen Tatar, “Söz verenler mertçe konuşacak. Federasyon görüşmeleri ön koşulu sıfır asker sıfır garanti ile başlar. Aksini iddia edebilirler mi?” diye konuştu.

-“Denktaş gitti yerine gelenler anlaşma yapamadı”

Annan Planı’nda Türk tarafında “evet” çıkmasına rağmen söz verilen ambargoların kaldırılmadığını ancak Rum tarafının Avrupa Birliği’ne alındığını dile getiren Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş görevden gidince sorun çözülecek denirdi. Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı Kıbrıs sorununu çözemedi. Demek ki kusur bizde değil karşı taraftaydı” dedi.

-“Rumlarla ortaklığı savunanlar egemenlikten bahsedemiyor”

Eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Derviş Eroğlu’nun her zaman KKTC’yi savunduğunu kaydeden Tatar, “Anlaşma için Rumlarla ortaklığı savunanlar, egemenlik diyemiyor. Başımıza nelerin geleceğini tahmin etmelerine rağmen dünyaya Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinden, kendi geleceğini tayin etmesinden taviz vereceğinden ve Anavatandan Türkiye’den vazgeçeceğinden mesajları veriliyor. Tek vücut olmamızı engellemektedir” diye konuştu.

-“Anlaşma için yalvarırsanız, istedikleri çözümü dayatırlar”

“Anlaşma için yalvarmayacaksınız, yalvarırsanız çözüme muhtaçtır diyerek istedikleri dayatma bir çözüme sizi mahkum ederler” diyen Tatar, muhalefetin yanlış yolda olduğunu, en doğrusunun iki devletli çözüm siyaseti olduğunu, Cumhuriyet Meclisi’nden çıkacak kararla dünyaya mesaj verileceğini kaydetti.

-“Yeni kapı açmıyorlar, mevcutlarda sıkıntı yaratıyorlar”

Karşı tarafta yeni sınır kapıları açmayan, mevcut kapılarda kuyruklar oluşturan ve Kıbrıs Türkü’nün ürettiği hellimin bile alınmaması için girişim yapanlar olduğuna işaret eden Tatar, ilim yuvası üniversitelere öğrenci gelmemesi için lobicilik çalışması yapıldığına dikkat çekti.

-“Önerimle 5+1 görüşmeler yapılmaya başlandı

Rum tarafının Crans Montana’da kaldığı yerden görüşmelere başlamak istediğini dile getiren Tatar, şunları da kaydetti:

“Onlar görüşme masasına Avrupa Birliği üyesi bir devlet olarak oturmak isterken, bizi ise azınlık görüyorlar, devletimizin ortadan kalkmasını ve yama olmamızı istiyorlar. Garantör ülkelerin katılımıyla bir görüşme yapılırsa, görüşmelere hazırım diye öneri yaptım. 5+1 gayrı resmi görüşmeleri benim önerimle yapılmaya başlandı. Kıbrıs’ta Cenevre’de ve New York’ta görüştük. BM Genel Sekreteri de federasyon görüşmeleri için ortak zemin yoktur diyerek bunu kayıtlara geçirdi.”

-“Sağlam devlet saygın gelecek”

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçilerinin, Kıbrıs konusu gündeme geldiğinde yeni siyasetten bahsettiğini söyleyen, “Atak Diplomasiden” bahseden Tatar, tanıtım yanında ekonomi, turizm, ticaret, enerji, teknoloji ve birçok alanda ilerlemeler yaşanacağını kaydetti.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarının ülkede yapıldığını ve yeni fiberoptik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla bilişim adası olma yolunda ilerlendiğini dile getiren Tatar, faaliyete giren Cumhuriyet Yerleşkesi’nin önemine dikkat çekti, “Sağlam Devlet, Saygın Gelecek” vizyonunu anlattı.

-Üstel: “İddialı geldiler Kıbrıs sorununu çözemediler”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, görev süresi boyunca Kıbrıs Türküne uygulanan haksızlık ve ambargoları dünyaya anlattığını söyledi.

Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Sorununu çözecek diye iddialı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı görevine geldiğini ancak başarılı olmadığın kaydeden Üstel, başarısız olan ve hayal kırıklığına uğrayan Talat’ın, “Kendimi Sarayönü’nde asayım mı?”, Akıncı’nın ise “Bizim neslin son denemesiydi, başarılı olamadık” diyerek Rumların çözüm istemediğini itiraf ettiğini söyledi.

Rum tarafının silahlanmayı artırdığını ve yabancı ülkelere askeri üs verdiğini dile getiren Üstel, “Bölgede yaşanan gelişmelere bakıldığında Cumhurbaşkanlığı seçimi, devletin beka seçimidir. Tatar’ın koyduğu vizyonun hükümet olarak arkasındayız. İki devletli çözüm siyasetine Türkiye de tam destek veriyor” dedi.