Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sahte diploma soruşturmalarıyla ilgili olarak bazı çevreler tarafından ileri sürülen “af istediğine dair” iddiaları yanıtlayarak, “Af istediğime dair iddialar doğru değil” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “sahte diploma” iddialarıyla ilgili yürütülen polis soruşturmasında sonuna kadar Polis Genel Müdürlüğüne destek verdiklerini söyledi.

Polis ekiplerinin soruşturmasının hassasiyetle devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Maalesef benim af istediğime yönelik bir algı yaratılmak isteniyor, buna sonuna kadar karşıyım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin önemli bir sektör olduğunu belirterek, “Birileri ısrarla tamamı kötü gibi bir algıya yardımcı oluyor. Tedavüle süren, menfaat elde eden kim varsa, makamı, mevkisi ne olursa olsun, gerekli cezayı adalet karşısında alacak. Bilakis, buna desteğim tamdır” ifadesini kullandı.

Diploma alan, tedavüle sürmeyen varsa, polisi ve yargıyı yormadan bir formül bulmaktan bahsettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Buna da yine yargı, savcılık, polis ve elbette üniversitelerimizin karar verebileceğini anlatmaya çalıştım” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı olarak benim yargı sürecine etki etmem mümkün değil. Ama sorumluluklarımız var. 100 bin öğrenci hedefine kolay ulaşılmadı. Üniversiteler, yurtlar, ulaşım sektörü, gıda sektörü büyük bir mücadele ile ortaya çıktı.

Israrla, tamamı kötü gibi bir algıya oynayanlar var. Bu ülkeye zarar verecek bir tutum. Bizim halkımıza karşı da sorumluluklarımız var. Bir taraftan adaletin sağlanması için uğraşacağız, bir yandan da bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Sorumluluk taşımayanların popülist açıklamalarını günlük dar siyasi çıkar çabası olarak görmekteyim.

Tekrar etmemde fayda var, af istemiyorum. Diplomasını tedavüle sürenle, sürmeyen arasındaki ayrımı zaten yargı yapacaktır. Ben buna yönelik bir çalışmadan bahsediyorum, ki bu süreci hızlandıracaktır.”