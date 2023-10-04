Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamada, Komite’nin bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 10.00’da toplandığı kaydedildi.

Komite, ayrıca “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı da ele alarak madde madde görüşmeye devam etti. Komite söz konusu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve KKTC Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite üyesi UBP milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.