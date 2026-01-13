Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2025 fide destek ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2024-2025 üretim yılı içerisinde, Genel Tarım Sigorta Fonu'na beyanda bulunan açık veya örtü altı üretim yapan sebze üreticilerine, Tarım Dairelerine ibraz ettikleri faturalara karşılık destek olmak amacıyla fide destek ödemesi yapıldığı kaydedildi.

171 sebze üreticisine yapılan 15 milyon 629 bin 946 TL'lik deste Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ile bankaya bağlı şubelerden alınabilecek.