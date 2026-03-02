Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplandı.
Cumhurbaşkanlığında yer alan toplantıda, bölgede yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın başkanlığındaki toplantıya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer katıldı.
Toplantıda, bölgedeki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak; ortaya çıkan güvenlikle ilgili hususlar değerlendirilecek.