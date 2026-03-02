Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplanarak gündeminde bulunan “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ikinci görüşmesini tamamladı.

Söz konusu Yasa Tasarısının ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesinin bir sonraki toplantıda yapılacağı bildirildi.

Meclisten verilen bilgiye göre, toplantıya davetli olarak Maliye Bakanlığı ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden yetkililer ve temsilciler katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Maliye Bakanı Özdemir Berova ile UBP Milletvekili Hasan Küçük de toplantıda yer aldı.