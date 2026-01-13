Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mücadelesinin yalnızca geçmişe ait bir direniş değil, bugün de devam eden bir egemenlik davası olduğunu söyledi.

Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 14’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesinin mimarı Rauf Raif Denktaş, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde kararlılıkla ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesajında, Denktaş’ın devlet olmanın bir tercih değil, tarihsel bir hak olduğunu savunduğunu vurgulayan Küçük, Denktaş'ın egemenliğin devredilemez ve pazarlık konusu yapılamaz bir değer olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Küçük, Denktaş’ın mücadelesinin yalnızca geçmişe ait bir direniş değil, bugün de devam eden bir egemenlik davası olduğunu kaydetti. Gençlere de seslenen Küçük, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tesadüflerle kurulmuş bir yapı değildir. Bu devlet, bedel ödenerek, direnilerek ve hiçbir baskı karşısında geri adım atılmadan var edilmiştir. Denktaş’ın çizdiği yol, başkasının onayına sığınmadan, kendi kaderine sahip çıkma iradesidir” dedi.

Küçük, devletin geçici tartışmaların ve günübirlik siyasi hesapların konusu yapılmaması gerektiğini belirterek, devlet egemenliğinin korunması gereken bir miras değil, her neslin yeniden sahip çıkması gereken bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Denktaş’ı anmanın, onun cesaretini sloganlara hapsetmek değil; devlet bilincini diri tutmak, egemenlikten taviz vermemek ve geleceği bu kararlılıkla inşa etmek olduğunu söyleyen Küçük, bu bilinçle yetişen her gencin Denktaş’ın mücadelesinin yaşayan devamı olduğunu vurguladı.

Küçük mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kurucu Cumhurbaşkanımızı rahmetle, saygıyla ve sarsılmaz bir iradeyle anıyoruz. Devletimize, egemenliğimize ve geleceğimize sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha kamuoyu önünde ilan ediyorum.”