Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sağlığın, toplumların en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, insan hayatını koruma ve iyileştirme görevini büyük bir fedakârlık ve özveriyle üstlenen tüm hekimler ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle:

“Özellikle zorlu koşullarda bile yılmadan hizmet veren, toplum sağlığı için gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerimiz, büyük bir takdiri hak etmektedir. İnsan hayatına adanmış bu kutsal mesleği icra eden tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, görevleri başında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, sağlık camiamızın Tıp Bayramı’nı kutlar, herkese sağlık, huzur ve başarılar dilerim.”