Merit ülke turizmine büyük katkı sağlayan uluslararası turnuvalara devam ediyor

Dolce Vita Poker Turnuvasına yoğun ilgi

Merit Crystal Cove Otel ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası poker turnuvasına 1057 oyuncu katıldı. Oyuncuların beraberindekilerle birlikte Kuzey Kıbrıs Turizmi 2200'ün üzerinde konuk kazanmış oldu.

Turnuvada, Türkiye, Rusya, Avrupa ülkeleri, Lübnan, İsrail, İran, Orta Doğu ülkeleri, Kıbrıs, İtalya, Çin, Fransa, Dubai, Azerbaycan, Güney Amerika ülkeleri, Belçika, Güney Afrika, Uzak Doğu ülkeleri, Portekiz, ABD, İspanya gibi çok sayıdan ülkeden oyuncular yer aldı.

Etkinlik, Kuzey Kıbrıs turizmine hem ekonomik hem de tanıtım açısından önemli katkılar sundu.