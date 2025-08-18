Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ombudsman İlkan Varol’u kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, kabulde Varol tarafından hazırlanan Ocak-Haziran 2025 (Birinci altı aylık) 39. Dönem Raporu Öztürkler’e sunuldu.

Kabulde konuşan İlkan Varol, Ombudsman’ın Anayasal bir kurum olduğunu ve yetkisini doğrudan Anayasa’dan aldığını söyleyerek, idarenin eylem ve işlemlerinden mağdur olduğunu düşünen kişilerin bu kuruma şikâyette bulunabileceğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Ombudsman’ın KKTC’deki önemine değinerek gerek Uluslararası Ombudsmanlar toplantılarını gerekse de ülkedeki çalışmalarını takip ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.