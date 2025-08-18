Ülkede kaçak yaşamla mücadele politikaları kapsamında devreye giren İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Merkezi’ne bağlı mobil denetim araçları, bugün Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde eş zamanlı denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lefke ve Güzelyurt Kaymakamlık personeli ile muhaceret polisinin koordineli katılımıyla yürütülen denetimlerde, bölgede ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin oturma izinlerinin incelendiği belirtildi.

Kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü bulunmayan kişilerin tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldığı kaydedilen açıklamada, bu tür uygulamaların ülke genelinde planlı ve düzenli bir şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada, “Ülkede kaçak yaşamın önlenmesi ve kamu düzeninin korunması adına kararlı adımlar atılmaya devam edilecek, bu konuda hiçbir taviz verilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.