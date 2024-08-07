Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Erenköy’ün, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olacağına dair yemin eden kararlı gençlerin ve halkın direniş ve özgürlük mücadelesinin öncüsü olarak tarihe altın harflerle yazıldığını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle;

“Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60. yıl dönümünü gurur ve minnetle anıyoruz. Erenköy, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olacağına dair yemin eden kararlı gençlerimizin ve halkımızın direniş ve özgürlük mücadelesinin öncüsü olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır.

21 Aralık 1963'te başlayan saldırılar sonrasında, Türkiye'deki üniversiteli Türk gençleri vatan savunmasına koşarak Erenköy'e gelmiş ve Grivas komutasındaki Rum ve Yunan birliklerinin yoğun saldırılarına karşı kahramanca direnmişlerdir. Yaklaşık 500 üniversiteli genç mücahit ve 200 kadar yerli mücahit, üstün silah gücüne rağmen cesurca bölgelerini savunmuşlardır. 8 Ağustos 1964 tarihinde düşman güçlerinin tüm gücüne rağmen Erenköy, Türk savaş uçaklarının müdahalesiyle direnmiş, bu müdahale Kıbrıs Türk halkının direnişine moral ve güç katmıştır.

Erenköy, Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda var olacağına dair yemin eden bir avuç kararlı gencin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve halkımızın direniş ve var olma mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Erenköy’de, yokluk ve umutsuzluk içerisinde birbirine kenetlenen, destansı bir dayanışma ruhuyla direniş gösteren mücahitler, kararlı duruşları ve özgürlük aşkıyla bu mücadelenin efsaneleri arasına katılmıştır.

Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda ilelebet var olmaya, inanç, kararlılık ve korkusuzca devletini yaşatmaya devam edecektir. Erenköy Direnişi’nin ruhu, bizlere birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel yarınlar inşa etme azmi vermeye devam edecektir.

Bu vesileyle, özgürlüğümüz için canlarını feda eden Erenköy şehitlerimizi, Şehit Pilot Cengiz Topel'i ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi sevgi, saygı ve şükranla selamlıyoruz. Şanlı Erenköy Direnişi’ni minnetle selamlıyoruz”.