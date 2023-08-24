Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güzelyurt bölgesinde ihracatçı ve üretici birliklerini ziyaret etti.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güzelyurt bölgesinde Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Fetli Bardakçıoğlu ve Narenciye Kesim Ekipleri Başkanı Coşkun İşgey ile bölgedeki üreticileri ziyaret etti.

Bölgedeki üreticilerle görüşerek, sorunlarını ve taleplerini dinleyen Çavuş, üretim alanlarına da giderek yerinde incelemelerde bulundu.

Ürün miktar ve kalitesinin artırılması ve pazar olanaklarının yaratılması yönünde fikir alışverişinde bulunan Çavuş, üretimin ve ihracatın devamlılığının sağlanması için sorunların çözümü yönünde gerekli adımların atılacağını vurguladı.