Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dinçyürek, “Hayatımızın ilk öğretmeni, sevgisiyle yolumuzu aydınlatan, fedakârlıklarıyla bizleri biz yapan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anne sevgisinin; insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan biri olduğuna işaret eden Dinçyüek, şöyle devam etti:

“Bizi biz yapan değerleri barındıran annelerimiz, varlıklarıyla bizleri onurlandırmakta, geleceğimizi ellerinde şekillendirmektedirler.

Anneler, toplumumuzun en kıymetli yapı taşlarıdır. Onların emeği, sabrı ve şefkati yalnızca bireylerin değil, sağlıklı bir toplumun da temelini oluşturur. Bu özel günde evlatları için gece gündüz demeden emek veren tüm annelerin ellerinden sevgi ve saygıyla öpüyorum.

Ayrıca, artık aramızda olmayan, ama sevgileri daima yüreklerimizde yaşayan tüm anneleri rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm annelerimize ise sağlıklı uzun ömürler diliyorum.”