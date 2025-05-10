8 inşaata uyarı verildi, 8 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edildi

Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün inşaatlara yönelik iş sağlığı güvenliği denetimlerini altı ilçede sürdürdüğü bildirildi.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı altı ilçede görev yapan tüm müfettişler perşembe günü Lefkoşa’da denetime çıktı.

İnşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri kapsamında 16 inşaat teftiş edildi. 8 inşaatın faaliyetleri Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından durdurulurken, 8 inşaata iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki eksikliklerini gidermesi amacıyla Daire tarafından yazılı uyarı verildi.

Yapılan kayıt dışı işçi denetimlerde ise, 10 inşaat teftiş edilerek 41 çalışan denetlendi. 8 kişinin kayıt dışı olduğu tespit edildiği teftişlerde, Çalışma Dairesi tarafından 347 bin 680 TL tutarında idari para cezası kesildi.

-“Denetimler artacak”

Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında yürürlüğe giren, " İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü", " Risk Değerlendirme Tüzüğü" ile "İş Sağlığı ile Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması Tüzüğü" çerçevesinde yapılan denetimlerin, inşaatlar başta olmak üzere, tüm sektörlerde etkin olarak süreceği kaydedildi.

Kayıt dışı yaşamla mücadele kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerin artacağına dikkat çekildi.