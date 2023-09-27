Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Mammadov ile görüştü.
Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler konuşuldu.
Görüşmede hediye teatisi yapıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Mammadov ile görüştü.
Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler konuşuldu.
Görüşmede hediye teatisi yapıldı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P