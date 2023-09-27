Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Mammadov ile görüştü.

 

Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler konuşuldu.

Rum İçişleri Bakanından Lübnanlı Muhatabına Yasa Dışı Göç Konulu Mektup Rum İçişleri Bakanından Lübnanlı Muhatabına Yasa Dışı Göç Konulu Mektup

 

Görüşmede hediye teatisi yapıldı.