Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, üreticilerle görüşmeye devam ediyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çavuş, dün Alaniçi ve Vadili köyüne giderek üreticilerin sorunlarını dinledi.

Alaniçi köyü Organize Hayvancılık Bölgesinde 2014 yılında yapılan fakat hiç şu bağlantısı yapılmadığından kullanıma alınamayan su deposunu yerinde inceleyen Çavuş, deponun bir an önce kullanıma alınması için Su İşleri Dairesi tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığını kaydetti. Bu çalışma kapsamında depoya su akışının sağlanması için ana su hattından 650 m’lik bir kazı çalışması yapılması gerektiğini ve bunun da 100 m’nin tamamlandığı bildirdi. Çavuş, uzun yıllardır atıl durumda olan deponun en kısa sürede bölge hayvancısının hizmetine gireceği müjdesini de verdi.

Alaniçi köyünde üreticiler ile de görüşüp sorunlarını dinleyen Çavuş, daha sonra Vadili köyünde üreticilerle bir araya geldi.

-Çavuş, plantasyon zeytin hasadı başlama etkinliğine katıldı

Çavuş, Vadili köyünde Nazım ve Mustafa Akçaba’ya ait planlı plantasyon zeytin hasat başlama etkinliğine de katıldı.

Zeytin etkinliğinde zeytinin ülke için önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Çavuş, Zeytin ağacı varlığının korunması ve ıslahı, düzenlenmiş üretim alanlarının planlanması, yabanilerin aşılanması, zeytinlerin budanması, sökülüp taşınması ve hasatının önemine değinerek zeytinin yağ ve sofralık olarak tüketildiğini ve sofralık zeytin üretiminin ülkede daha fazla tüketilmesini sağlamak için de çalışmalar başlatılacağını kaydetti.

-Gıda güvenliği üst noktaya çıkarılacak

Zeytin Yasasının geçtiğini tüzük çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu dile getiren Çavuş, üretimin kayıt altına alınarak denetimin artırılacağını ve zeytinin tarladan sofraya gelene kadar her aşamasının denetlenerek gıda güvenliğinin de üst noktaya çıkarılacağını vurguladı.

-İthalata harcanan giderler ülkeye kazandırılmalı

Tarım alanında yatırımlar yapmanın ülke açısından çok değerli olduğunu kaydeden Çavuş, yatırımların artırılması gerektiğini söyledi ve ithalata harcanan giderlerin ülkeye kazandırılması gerektiğini vurguladı.