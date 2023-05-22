Başkasına ait cüzdanı çalan zanlılar tutuklandı Başkasına ait cüzdanı çalan zanlılar tutuklandı

Tarihi geçmiş etleri restoranda satacaklardı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gündeme bomba gibi düşen Lefkoşa ve Girne Çiğerim Restorant şübelerinde satılmak üzere Güney Kıbrıs’tan ithal edilen tarihi geçmiş ve donmuş olarak temin edilen yaklaşık 1 ton ciğer ve etlerin yakalanması üzerine başlatınlan soruşturma tamamlandı. Konu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sercan Çınar ve Behçet Kıral teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, 18.05.2023 tarihinde Demirhan Lefkoşa'da Dağyolu çemberi olarak bilinen yerde, Girne'de sakin Sercan Çınar'ın kullanımında bulunan RG 800 plakalı araç şüphe üzerine durdurularak yapılan kontrolde araç içerisinde Güney Kıbrıs'dan kanunsuz olarak ithal edilen tarihi geçmiş 590 kg donmuş ciğer, 302 kg donmuş yağ ve 18 kilo donmuş et tespit edildiğini anlattı. Polis, Sercan Çınar'dan yapılan soruşturmada bahse konu et ürünlerinin Ciğerim Kasap Restoran işletmecisi zanlı Behçet Kıral'ın isteği üzerine aldığını beyan etmesi üzerine Kıral’ın da tutuklandığını belirtti. Polis, Kıral’ın gönüllü ifade verdiğini ifadesinde, donmuş ve tarihi geçmiş olan et ve ciğerleri Lefkoşa ve Girne şubesi için sipariş edip temin edilmesini talimat verdiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Ozan Kuşak mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlıların davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması 25’er bin TL nakdi teminat yatırması, ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.