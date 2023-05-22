Tarihi geçmiş etleri restoranda satacaklardı
Gündeme bomba gibi düşen Lefkoşa ve Girne Çiğerim Restorant şübelerinde satılmak üzere Güney Kıbrıs’tan ithal edilen tarihi geçmiş ve donmuş olarak temin edilen yaklaşık 1 ton ciğer ve etlerin yakalanması üzerine başlatınlan soruşturma tamamlandı.
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı