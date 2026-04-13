Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Danışmanı Fevzi Tanpınar, sosyal medya paylaşımları ve videolara yönelik kaldırma girişimlerini eleştirerek, ifade özgürlüğünün, bir lütuf değil, hak olduğunu kaydetti.

Tanpınar yaptığı yazılı açıklamada, “Düşüncemizi ifade etme hakkımıza el uzatanlar, aslında kendi korkularını itiraf ediyor. Gerçeği susturamazsınız. Sadece ondan korktuğunuzu ilan edersiniz” dedi. Tanpınar, bugün yapılan şeyin sansür değil toplumu karanlığa alıştırma girişimi, insanları konuşamaz hale getirip, yönetilebilir kılma çabası olduğunu ileri sürdü.

Meselenin birkaç video, paylaşım değil doğrudan doğruya özgürlüğün kendisi olduğunu belirten Tanpınar, “Ama unuttuğunuz bir şey var. Bu toplum susmayı değil, konuşarak var olmayı öğrendi artık. Siz kararttıkça biz daha yüksek sesle konuşacağız, siz sildikçe biz daha fazla yayacağız, siz bastırdıkça gerçek daha sert geri dönecek” dedi.